國泰航空10月載客量急挫逾98%　展望11月需求續疲弱

國泰航空與國泰港龍(已於2020年10月21日停止營運）在10月共載客38,541人次，較2019年同月下挫98.6%，收入乘客千米數按年減少98%。乘客運載率下跌59.3個百分點至18.2%，以可用座位千米數計算的運力則跌91.6%。首10個月，載運乘客人次按年下跌84.6%，運力下跌76.5%，而收入乘客千米數則下跌82.6%。

兩航空公司在10月運載的貨物及郵件共計114,346公噸，按年下跌37.6%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少30.2%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌39.4%。首10個月載運貨物量按年下跌34.3%，運力下跌35.4%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌27.3%。

國泰航空股價半日急挫近3%，報6.16港元。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，集團的營運在夏季時已是十分困難，10月份的客運運力更自5月以來首次錄得按月下跌，運力僅為正常水平的8.4%，而9月份約為9%。他表示，於整個夏季較依頼的留學生需求，一如所料，由10月初逐漸回落。此外，歐洲多國疫情惡化，導致往來英國及歐洲大陸的航班需求急劇下降。整體而言，10月份平均每天只運載 1,243名乘客，運載率錄得18.2%創歷年新低。

他指出，由於香港實施更嚴格隔離措施，11月客運需求持續疲弱。公司處境仍存在很多變數，預計復甦之路將會漫長。就如早前公布，公司預計2021年上半年的客運運力仍會遠低於2019年的25%，而2021年全年的客運運力將會低於50%。

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