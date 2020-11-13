瑞聲科技9個月純利按年倒退48%
2020年11月13日 12:08
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瑞聲科技(02018)公布截至9月30日止9個月業績，股東應佔溢利7.5億元人民幣(下同)，按年倒退48.7%；每股盈利62分。期內毛利率按年跌5.1個百分點，至23.3%。
單計第3季，瑞聲收入跌9.8%，至45.2億元；期內純利4.3億元，按年跌38.1%；毛利率23.6%，按年跌6個百分點。
瑞聲指出，受全球智能手機市場周期性及新產品推遲的影響，第3季收入按年下滑9.8%，隨着主要業務的持續恢復，收入按季已錄得5.7%升幅。由於產品組合優化以及成本管控得宜，第3季毛利率按季提升0.3個百分點；純利更大增60.7%。
集團稱，光學分部第3季銷售額按年大增51.6%，至4.74億元；毛利率由第2季的13.8%進一步提升至24.6%。今年前9個月收入為人民幣11億元，按年增長50.6%；毛利率為17.6%。
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