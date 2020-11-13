【專家樓評】李志成：低息配合資金充裕　港樓抗跌力強

美國聯儲局議息結果一如市場預期，維持利率接近零水平不變，意味低息環境持續。相信如果本港疫情保持穩定，市場資金充裕的情況下，將有助推動購買力釋放，對樓市承接具有支持作用。

事實上，差估署公布最新樓價指數按月回升0.4%，主要反映8月中至9月初市況，期間疫情緩和，樓市交投轉活，樓價隨即掉頭回升。而按年比較，樓價亦僅跌約1.2%，可見樓市「抗疫力」十足。資金追捧長期供不應求的住宅物業市場，有利樓市交投穩中向好，近日推售的新盤銷售成績「標青」，反映市民以行動對本港樓市投下信心一票。

樓價錄得調整情況之下，金管局公布第三季負資產住宅按揭貸款宗數按季增加逾5成半至199宗，因為基數低，所以升幅看似好大。事實上，現時按揭槓桿較低，平均按揭比率低過6成，可見按揭市場相對仍較健康。不過最新失業率升至16年新高，加上政府未有計劃推出第三期「保就業計劃」，失業情況備受關注，買家入市前最緊要考慮供款能力，做好風險評估，避免遇上突發情況時措手不及。

新盤接踵而來，樓市氣氛不斷升溫。住宅長期供不應求，市場資金充裕，息率持續低企之下，相信會吸引資金流向磚頭，短期內一手新盤預計會搶市場焦點，若二手業主願意提供議價空間，相信會繼續有承接力。

香港置業行政總裁 李志成

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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