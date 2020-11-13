【專家樓評】汪敦敬：樓市仲有4大利好因素

在「平行時空」(最高價成交和較闊減價在同一時空下出現)之下，無論你看的板塊是升還是跌，以下的樓市因素也應該要清楚：

1. 香港的M3( 泛稱香港總存款量)現時算是處於一個高位；

2. 香港金融中心地位仍保持，保存集資功能；

3. 香港第三季本地生產總值(GDP)按季升3%，即是已在谷底回升了；

4. 10月份的香港採購經理指數(PMI)報49.8，為2018年3月以來最高，換言之香港的經濟的確在改善及回復中！

以上的大環境告訴我們向好的因素，在「林鄭Plan」之下，市場上換樓成交激活，於是見到細單位放盤量大增，但價格放緩的情況日益普遍，但大單位即細單位業主的換樓對象，就有部分板塊供應量不足而出現價格向上的情況，這就是筆者所講的「平行時空」。再加上最新2020年統計處《政府統計年報》，見到全港月入8萬或以上的「貴族」，由2014年的92,600人增加至2019年的163,700人，增幅達76.8%。

嘩！無論如何評估市場，以上都是必須要兼顧的市場因素，希望能夠幫助各位評估到樓市。

祥益地產總裁 汪敦敬

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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