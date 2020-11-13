五龍動力未知悉Union Grace及中聚持股之任何正式建議

臨時清盤人可能進行的該公司股份出售未必一定會落實，及即使落實進行，亦可能會或可

能不會導致控制權轉移及觸發根據收購守則規則26.1提出全面要約。

公司將適時或根據上市規則及／或收購守則(視乎情況而定)之規定另行刊發公告。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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