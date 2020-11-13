五龍動力未知悉Union Grace及中聚持股之任何正式建議
2020年11月13日 12:30
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五龍動力(00378)公布，於該告日期，公司董事會並無知悉有關由Union Grace及中聚持有的該公司股份之任何正式建議，惟臨時清盤人仍可出售由Union Grace及中聚持有的該公司股份。
臨時清盤人可能進行的該公司股份出售未必一定會落實，及即使落實進行，亦可能會或可
能不會導致控制權轉移及觸發根據收購守則規則26.1提出全面要約。
公司將適時或根據上市規則及／或收購守則(視乎情況而定)之規定另行刊發公告。
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