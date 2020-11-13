中國經濟：企業債違約成潮　債券基金重傷…

近期內地信用債市場大幅波動，大幅折價企業債券頻現。繼遼寧華晨汽車集團、瀋陽盛京能源後，內地半導體企業「紫光集團」一筆10億人民幣信託貸款周一(9日)到期，但傳聞因流動性出問題有違約風險，故消息引發其債價大幅波動。此外，河南永煤控股發行的10億元人民幣270天期的超短融「20永煤SCP003」，原應周二(10日)兌付本息，但因公司流動資金緊張，未能按期足額償付本息，已構成實質性違約。又一家地方國企的債券在毫無徵兆下違約，暴露地方國企信用風險正在爆發。

內媒報道，今年以來中國債券市場共有109隻債券違約，合共債券餘額為1,260億元人民幣，估計年底前仍為違約高發期。多隻債券違約，令部分持倉債券基金受傷頗深，淨值爆挫，部分債券基金自2020年以來虧損甚至超過10%。分析指，年底前信用債到期回售規模較高，違約風險上升，建議投資者繼續規避低評級信用債。

內地財政部原部長樓繼偉表示，針對債務問題，以往債務周期的「積累、危機、衰退、復甦」對應經濟周期的「繁榮、衰退、停頓、復甦」；而現在債務周期右移，與經濟周期錯位，債務的「積累」對應經濟的「衰退」。面對當前債務周期與經濟周期錯位，債務率的高企使得財政政策、貨幣政策空間縮小，應堅決降槓桿以防後期出現債務破滅風險。

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