【專家樓評】王美鳳：樓市負資產數字大增的因由...

金管局日前公布第3季負資產住宅按揭統計數字，增幅達57%看似甚高，但實質是對比的第2季數字基數甚低的緣故，形成數十宗負資產的增量便可構成明顯增幅。第3季負資產宗數由次季的127宗升至199宗，即季內增加了72宗負資產，現時負資產金額佔未償還貸款總額只是0.07%，基本上連一個整數佔比仍未形成，市場上之負資產仍處於當低水平。

第3季負資產升幅主要因為7月份第三波疫情影響下，樓市交投轉跌，業主減價個案有所增加，及後8至9月份交投開始回穩，第三季樓價主要呈窄幅上落格局，季內樓價平均回落了1%至2%，這樣樓價便從去年高位低5%至6%增至第三季的7%，促使第3季負資產宗數按季出現輕微增幅。

負資產數字受高成數按揭數量、樓價有否下跌等因素直接影響，例如市場上有較多用家使用9成按揭，當樓價下跌超過1成，新做9成按揭的借款人便較易基於物業價值跌至低於按揭欠款，由正資產變成負資產一族，倘若市場上高成數按揭數量增加，當樓價下跌，負資產數字便較易推升。

然而，今年樓價變化幅度不大，平均樓價沒有跌穿1成，目前負資產數字主要來自高成數按揭銀行職員個案，他們的按揭成數超於9成甚至達10成，所以較按保個案更易跌入負資產行列。此外，平均樓價跌幅雖然輕微，但不同屋苑成交價連帶估值跌幅有時出現頗大差異，個別單位樓價已由高位跌穿1成，所以亦有個別9成按保業主跌入負資產界線。

中原按揭董事總經理 王美鳳

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