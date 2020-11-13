【專家樓評】周定國：澳減息見新低　墨爾本物業具升值潛力

澳洲疫情慢慢緩和，當地政府亦逐漸開始振興疫後經濟。日前，澳洲央行宣布加大量化寬鬆力度，將基準利率由0.25厘降至0.1厘的歷史新低，同時將3年期政府債券收益率目標下調至相同水平。

此外，政府亦將商業銀行於央行的存款利率降至零，同時宣布價值1,000億澳元的買債計劃，準備於未來6個月購買5至10年期公債。以上種種刺激經濟措施不單可以推動當地樓市表現，同時壓抑澳元匯價。以投資角度出發，澳元弱勢加上供樓開支大大減低，目前正是購置澳洲房地產的理想時機。

眾所周知，目前悉尼樓價高企，升值空間可能有限。相反，樓價相對「低水」的墨爾本，於今年年初疫情爆發期間，首季仍錄得約2%樓價升幅，表現硬淨。

不僅如此，根據澳洲統計局資料顯示，於過去3年，墨爾本地區人口增長46萬，期內悉尼增長30萬，按照目前人口增長速度，墨爾本總人口將於2026年超越悉尼，成為澳洲第一大城市，這亦間接成為墨爾本樓價升值的催化劑。

值得一提的是，位處墨爾本東南方、由發展商Dealcrop開發的大型地產項目Glenarm Square，項目位於有「墨爾本跑馬地」之稱的傳統富人區Glen Iris，距離墨爾本市中心僅17分鐘火車車程。項目更毗鄰南半球最大商場Chadstone Shopping Centre以及澳洲八大名校之一的Monash University，有助吸引龐大的租客群「進駐」。

政府早前更投資10億澳元擴建Monash Freeway，第一階段已於2019年竣工，相信基建工程的持續擴展對當地樓市帶來一定支持。

美聯環球營業董事(國際房地產) 周定國(Terry Chau)

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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