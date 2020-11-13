【高盛推介】京東績前揚升　嚴選輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：京東昨(12日)由低位發力反彈，收市升約7.7%；今(13日)早市繼續發力追回早前跌幅，高開約3.7%後升幅擴大，日中高位見346.2港元。

京東將於今日稍後公布業績；此外，有報道指京東旗下京東健康已通過聯交所上市聆訊，並將在下周開始上市前推介工作，料集資約30億美元。

觀察個股輪證資金流向，可見在本周二及本周三(10及11日)共錄得約8,810萬元資金流入認購證後，資金在京東昨日發力反彈時轉向沽出。此外，牛證於昨日錄得少量資金流入。而認沽證則錄得約400萬元資金流入。

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