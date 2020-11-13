華爾街狂人：美國大選膠着　憲制危機或拖冧美股

今年美國總統大選，特色是兩黨的競選人皆逾七十歲，誠屬兩位「老人之戰」！至今為止，呢兩位老人仍僵持不下，其中拜登高調宣布勝算，但現任總統特朗普卻未肯接受敗選結果，更擬展開多宗法律程序。到底美國內部亂局如何收科，全世界都想知！

有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)近日警告，若美國走向憲政危機，恐引爆一波拋售潮。他警告，股市投資者過於自滿、忽略許多風險，而這些風險很可能加劇，進而引發市場拋售潮。在種種風險中，最值得注意的是「憲政危機」，因為特朗普還未承認敗選，且特朗普仍經常在社交平台上控訴大選被操縱的文章，透過否認選舉的合法性，讓局勢相當不穩定。

他擔心大選可能會走向一場憲政危機，而從股市角度來看，這是一個問題。

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