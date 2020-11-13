異動股：傳SOHO中國獲高瓴洽私有化 股價曾急飆四成
2020年11月13日 13:38
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外電報道，私幕基金--高瓴資本正與內房企業--SOHO中國(00410)就私有化進行初步談判，涉及總額或高達20億美元(約156億港元)。消息刺激SOHO中國股價午後急升，一度高見3.22港元，飆40%；現報3.02元，升31%，成交已逾3.3億元。
這家由潘石屹夫婦持有64%股權的公司，據報在過去數月與高瓴商討，但仍處於初步階段。消息指，高瓴亦考慮將SOHO中國的180億元人民幣債務包括在收購內。
今年3月初就曾經傳出美國黑石集團(Blackstone)計劃以每股6港元私有化SOHO中國，交易價值40億美元。惟交易最終告吹。
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