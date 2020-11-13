異動股：傳SOHO中國獲高瓴洽私有化　股價曾急飆四成

這家由潘石屹夫婦持有64%股權的公司，據報在過去數月與高瓴商討，但仍處於初步階段。消息指，高瓴亦考慮將SOHO中國的180億元人民幣債務包括在收購內。

今年3月初就曾經傳出美國黑石集團(Blackstone)計劃以每股6港元私有化SOHO中國，交易價值40億美元。惟交易最終告吹。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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