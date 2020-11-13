二手成交：奧柏．御峯一房賣645萬　低市價約2%

香港置業張仲賢表示，旺角奧柏．御峯11月至今錄3宗買賣成交，較上月同期2宗增加。屋苑1座高層C室，望海景，一房間隔，實用面積約332方呎，以656萬元放盤2個月後，獲外區客接洽，議價後減價11萬元，以約645萬元成交，呎價約19,428元，低市價約2%。

據了解，買家為首置客，心儀物業位處高層，睇樓1次後拍板入市 。原業主於2017年4月以約576萬元購入，是次轉售帳面賺約69萬元，物業升值約12%。

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