【超低息環境】美國第3季樓價創2013年同期最大增幅

根據美國全國房地產經紀人協會(NAR)數據顯示，今年第3季，美國單戶住宅價格中位數，上升12%至31.35萬美元，乃2013年同期以來最大按年增幅，主要受惠於超低息環境。

外電報道，全美各地住房成本上升，加劇市場對樓價的擔憂，尤其是疫下不少美國人失業。可根據NAR數據，181個大都市地區的價格按年錄得升幅，其中有117個的增長達雙位數字，相比之下，次季錄得按年升幅的數量僅15個。

物業抵押貸款利率接近創紀錄的低點，是帶動美國樓市的主因之一。近期美國30年期住宅貸款的平均利率約處2.8%水平。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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