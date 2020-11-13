二手成交：泰籍機組人員賣樓回國　650萬沽映灣園兩房

中原張納賢表示，11月東涌區二手交投持續暢旺，首兩星期已錄得36宗成交，當中逾4成成交來自映灣園，佔16宗，其中2座高層E室，實用面積543方呎，兩房間隔，享山景，叫價660萬元，減價10萬元，即獲上車客以650萬元承接，呎價11,971元。

他續指，原業主為泰籍國泰航空機組人員，有感航空業前景暗淡，決定將自住單位賣出套現，準備回國展開新生活。原業主於2010年4月以246萬元買入，現轉手帳面獲利約404萬元，單位10年升值1.6倍。

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