螞蟻騰訊冇運行？中國為何自毀科技業長城...

外媒表示，中國最近明言嚴加管制「Big Tech」，螞蟻集團IPO突然喊停、騰訊亦烏雲罩頂，中國科技股周二(10日)、周三(11日)連續兩日重挫，市值蒸發2,900億美元，為何北京挑選此刻出手？想要做甚麼？

中國經濟在疫後呈「畸形復甦」，經濟以兩種速度運行，大型科技公司蓬勃發展，經營街邊店的中小企則苦苦掙扎。一年前，電子商務佔零售總額約25%，目前比率上升到近30%。簡單來說，疫情令線上線下差距日益擴大，不為中國當局所樂見。

雪上加霜的是，中國科技巨擘不願與小企業分享網絡上賺取的利潤，而且更積極發展業務。

中國當局本周發布「互聯網平台反壟斷指南草案」，向社會公開徵求意願，裏面所列的違規行為是同一產品卻對不同消費者提供不同價格，等於迫使合作商家和平台簽訂排他性協議。阿里巴巴、騰訊甚至要求大型投資銀行選邊站，令一般商家毫無立足之地。

中國科技業強硬的姿態在今年引起不少社會騷動。例如，中國4月解封，廣東省餐飲協會向美團發布公開信，譴責其之所以能不斷提高佣金，憑藉的是在該省擁有介乎6成到9成的市佔率，後來美團做出讓步。

但這並未解決更廣泛的問題，線下商品銷售仍不穩定，業者處身困境。中國餐飲業績持續萎縮，9月銷售年減2.9%，而這是去年聘僱了3,300萬人的龐大產業。北京許多就業機會岌岌可危。

分析指，中國當局並非不認同自然壟斷的經濟效益，但如果科技巨擘加劇畸形復甦，官員有很大機率出手阻止。對科技業來說，有得必有失。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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