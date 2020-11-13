紫光集團債務爆煲？傳有內銀考慮伸出援手…

陷入債務危機的內地科企紫光集團，旗下部分債券昨日(12日)遭受「血洗」後，外電最新引述消息指，北京銀行考慮為紫光集團提供融資支持，以幫助紫光集團緩解債務償還的問題。

據報，北京銀行正在進行審批流程，仍存變數，融資支持形式也尚未最後確定，可能的形式包括貸款。而實際上，日前已經傳出北京市政府和紫光集團的控股股東清華控股已派員前往紫光集團調研瞭解其財務情況。

三隻「紫光系」債券周五(13日)早市突然暴升逾兩成，遭上交所決定盤中臨時停牌，復牌後又急跌。「19紫光01」、「18紫光04」、「19紫光02」周五在恢復交易後，午後急跌7%、近19%、及3%。

另亦有消息指，紫光集團尋求支付即將到期的13億元人民幣境內債券「17紫光PPN005」10%本金及全部利息，剩餘的90%本金則延期半年，以避免違約。

紫光為中國自主晶片龍頭企業，近期面臨巨額債務到期壓力，債價大跌至面值三成，反映投資者對公司償債能力及政府救助前景缺乏信心。分析指，雖然紫光發展前景被看好，但高負債及債務成本居高不下，且現金儲備有限，償債能力弱。

半導體行業前期研發投入規模大，周期長，實現獲利需要很長時間。紫光集團董事長趙偉國在2018年說過，未來10年投資1,000億美元於晶片製造領域；而使用包括債券在內的期限較短的債權融資用於擴張，本身蘊含巨大風險。

近年紫光一直在試圖引入戰略投資者，但進展曲折。紫光上一次境內市場融資還是在2019年上半年，境外發債更要追溯到2018年1季度。隨着到期債券和離岸美元貸款償付不斷消耗資金，公司日益深陷流動性危機。

興業研究稱，從目前看，紫光核心子公司進行破產或重整的機率較小，母公司層面的主要資產為對集團內子公司的應收帳款和長期股權投資，綜合考慮負債端的擔保因素以及金融機構的明股實債等，基準情形下的債務回收率約31%。

該行認為，紫光債券兌付在一定程度上取決於戰略投資者的增資情況，假設重慶兩江集團增資落地，但落地金額不及預期，那麼紫光中期債券預計有60%的兌付機率。

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