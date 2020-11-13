調查：10月亞洲股民減持美股投資

德美利證券亞洲地區客戶的投資者動向指數(IMXSM)在10月錄得4.75，較9月的4.79下跌0.84%。IMX下跌，反映其亞洲客戶人數在美國市場上的活動按月持續減少，縮小了亞洲客戶與總客戶人數的差距。在10月，其整體客戶的投資者動向指數錄得5.69，較上月下跌了0.35%。

德美利證券香港行政總裁梁偉基表示，10月投資者動向指數略有下降，表明波動對美國市場以及投資者避免在大選前擴大風險敞口的心理有持續的影響。因此，在這段期間看到客戶們維持於在9月份的敞口水平，並在非必需消費品板塊、科技及能源類股票這3個板塊中願意承擔風險。

10月美國市場再次波動，股票市場在此期間的首兩週更創下接近歷史高位，隨後遭到拋售。美國三大主要股票指數均錄得下跌。10月投資者看到9美國零售銷售錄得連續第5個月增長，因為消費者在汽車、衣服及體育用品上均有大量支出。同時，市場對新一輪財政刺激措施的期望也幫助推動了美國市場走高。不過，隨着申請美國失業救濟金人數上升至8月底以來的最高水平，市場反彈停滯，並引發了市場對經濟復甦的質疑。在此期間結束時，全球新型冠狀疫情反彈，美國的確診病例更已破了全球紀錄，加上許多歐洲國家陸續宣布了更多社交距離限制措施，進一步使市場走低。

10月其亞洲客戶在買入方面，交易活動與整體客戶相似，只有輕微差異。其亞洲客戶在10月淨買入了專門為軟件和服務公司- Palantir Tech(PLTR)；其亞洲及整體客戶均主要買入的股票有蘋果公司(AAPL)、AT&T Inc. (T)、特斯拉汽車(TSLA)。在賣出方面，其亞洲客戶與整體客戶差異很大，整體客戶賣出的股票包括達美航空(DAL)，BioNTech(BNTX)及推特(TWTR)，兩地客戶群均主要賣出的股票還有莫德納(MRNA)、美光科技(MU)及Alteryx Inc(AYX)。

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