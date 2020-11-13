中金：MSCI中國指數半年檢 料騰訊將有逾5億美元資金流出
2020年11月13日 14:21
東網電視更多新聞短片
投行中金指出，MSCI中國半年度調整新增56隻股份、同時剔除49隻股份，而除了成分股調整外，MSCI還調整了12家公司的自由流通因子，如拼多多、小米集團(01810)、阿里健康(00241)、雅生活服務(03319)、以及166家公司的納入股本數，將因此會對成分股在指數內權重產生變化。
中金估計，受是次檢討影響，部分個股會有資金流入，包括百濟神州(料被動資金流入6.17億美元)、拼多多、小米等；將有資金流出的則包括騰訊控股(00700)(料被動資金流出5.21億美元)、阿里巴巴(09988)(料被動資金流出4.81億美元)、美團點評(03690))(料被動資金流出1.2億美元)、建設銀行(00939)(料被動資金流出9,380萬美元)、中國平安(02318)(料被動資金流出8,250萬美元)、中國移動(00941)(料被動資金流出5,130萬美元)等，主要是攤薄效應下令這些股份在指數的權重下降。
--------------------------
本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020