疫情肆虐！全球三大央行行長就經濟風險提出警告

全球三大央行行長周四(12日)警告，新冠肺炎疫苗前景不足以終結疫情帶來的經濟挑戰。

外電引述美國聯儲局主席鮑威爾在歐洲央行舉辦的視頻會議小組討論中表示，經濟確實繼續穩步復甦，但主要風險顯然是新冠病毒在美國進一步傳播，未來幾個月可能具有挑戰性。他指出，未來聯儲局及國會在財政政策方面可能也需要做得更多。

英倫銀行行長貝利及歐洲央行總裁拉加德也參加了小組討論，他們呼應了鮑威爾的謹慎態度，加入了其他央行官員最近警告不要自滿的行列。貝利稱，最近的疫苗消息「令人鼓舞」，他希望這將減少不確定性。拉加德稱，雖然可能看到新冠疫情結束，但不想過於興奮。

聯儲局官員將於12月15日至16日舉行下次會議，可能調整債券購買計劃，以期為經濟提供進一步的支持。鮑威爾在上周的政策會議後暗示了這種可能性。英倫銀行上周擴大了債券購買計劃規模，歐洲央行表示也準備在下個月加大歐元區的貨幣寬鬆。

幾位央行行長還暗示，疫情可能加快了影響勞動力的長期趨勢，但效果不確定。鮑威爾說，即使在失業率下降並有了疫苗後，一大批工人在疫情後的經濟中尋找出路時可能還會需要支持，因為屆時會發生根本性的改變。

拉加德表現得較為樂觀，認為在更加依賴科技的世界裡，遠程醫療和數碼支付的興起是兩個積極的特徵。她指出，有些變革將是有益的。一些以前無法獲得的服務領域將可以從任何地方提供。這會加快數碼化，歐洲在這方面有點落後，顯然必須取得長足進展。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020