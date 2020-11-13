積金局：MPF放寬投資A股限制有利分散風險

香港強積金(MPF)可放寬投資A股限制，財經事務及庫務局局長許正宇表示，與其相關的投資以及其他證券累算不能多於基金淨資產值的10%。積金局發言人回覆《東網》查詢時表示，經調整後，投資經理可以有更大投資彈性，既有助分散投資風險，亦可捕捉不同地區的投資機遇，務求為計劃成員爭取更佳的回報。

發言人表示，該局不時因應各地區的市場和經濟發展及聽取業界意見，研究及檢討是否需要修訂核准證券交易所名單。

為保障強積金計劃成員的資產，強積金條例規定，強積金基金投資在所有非核准證券交易所上市股份的資金，不可以超過基金淨資產值的10%。該局根據最近一次檢視和評核，並參照了一籃子關乎交易所的具體因素和市場因素的審核準則，積金局將上海證券交易所及深圳證券交易所、印尼證券交易所，以及波蘭的華沙證券交易所納入核准證券交易所名單。

發言人指，經調整後，強積金基金投資於該4個交易所上市的股份比例不再受基金淨資產值10%的上限所限制，投資經理可以有更大投資彈性，既有助分散投資風險，亦可捕捉不同地區的投資機遇，務求為計劃成員爭取更佳的回報。

強積金計劃成分基金的設計和投資策略均以保障計劃成員的利益為前提，所有成分基金由強積金核准受託人管理，並由基金經理運用其專業判斷按嚴格的規例作投資決定，及須不時更新資料披露及風險評級，確保計劃成員的強積金投資受多重穩妥的保障。

發言人亦提醒計劃成員，不同類別的強積金基金，有不同的風險程度和投資目標。成員可參考個別基金的基金便覽，以瞭解相關基金的投資組合，以及其投資目標是否配合自己的風險承受能力和退休需要等因素，若市民需查詢，可與所屬強積金受託人聯絡。

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