中原城市領先指數按周跌0.54%

反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報176.69點，按周跌0.54%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.42點，按周跌0.68%。CCL(中小型單位)報177.73點，按周跌0.62%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣連升3周後回軟。

CCL(大型單位)報1701.24點，按周跌0.09%。豪宅樓價波幅擴大，指數於170點到175點之間反覆，近5周持續一周升一周跌。

事實上，上周CCL四大整體指數齊升，本周齊跌。受到大企業裁員及東涌商業地皮流標的不利消息影響，樓價單周回軟，升勢短暫受阻。但指數尚未反映新盤熱賣，定息按揭試驗計劃延長一年，以及第四波疫情反撲的影響，市場利好利淡消息交錯，預期樓價走勢反覆向上。

四區方面，九龍CCL_Mass報177.18點，創9周新高，按周升0.83%，連升4周共2.67%。新界東CCL_Mass報188.81點，按周跌2.20%，連升4周後正常回軟。新界西CCL_Mass報164.93點，按周跌0.94%，連升3周後正常回軟。港島CCL_Mass報183.44點，按周跌1.39%，連跌2周共1.47%。

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