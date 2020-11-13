地政總署建議放寬南生圍地發展密度　涉建112伙住宅

地政總署向城市規劃委員會提申請，建議將已劃作「住宅(丁)1」地帶的元朗南生圍涌業路丈量約份第115約政府土地，放寬最高地積比率及最高建築物高度限制。當中地積比率擬議增加20%，由0.4倍增至0.48倍；同時，建築物高度由9米，提高10%至9.9米，項目提供112個住宅單位。

申請人指出，該用地位於饒富鄉郊特色的環境，在濕地緩衝區的邊緣，距濕地保育區和自

然保育區超過150米，周邊為低層臨時構築物，在已受破壞的濕地內有臨時停車場及露天貯物活動。有關建議獲准，將有助更好地運用有關用地的潛力，防止因為露天貯物活動可能的擴展而做成區內進一步的環境破壞。

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