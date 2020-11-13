【產經直播】大市氣氛轉淡 仲有咩催化劑？
2020年11月13日 16:10
東網電視更多新聞短片
美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國人投資由中國軍方擁有或控制的公司，加上疫苗研發有突破的消息逐步被消化，市場氣氛轉差，港股周五(13日)曾跌穿兩萬六關，展望下周仲有無新催化劑撐市？甚麼板塊會在下一波輪動中受惠？
恒指季檢會即將在收市後公布，市場再憧憬美團(03690)「染藍」，其股價重上300元大關。市場亦認為安踏體育(02020)、李寧(02331)、比亞迪(01211)、中芯國際(00981)、阿里健康(00241)及百威亞太(01876)有機會入選。在恒指比重較低的太古A(00019)就有可能被剔出藍籌。如果如市場預料，投資者要點部署好？
恒生科技指數續跑贏大市，周五公布業績的京東集團(09618)彈幅強勁，市傳京東旗下的京東健康已通過港交所上市聆訊。另外，騰訊業績好過預期，亦都有炒作。ATMXJ應該揀邊隻好？
瑞聲科技(02018)第三季業績遜預期，收入跌9.8%，至45.2億元；純利4.3億元，按年跌38.1%；毛利率則為23.6%，按年跌6個百分點，市場唔收貨，股價難有炒作？吼咩位沽貨？
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道
--------------------------
本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020