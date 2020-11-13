【產經直播】大市氣氛轉淡　仲有咩催化劑？

美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國人投資由中國軍方擁有或控制的公司，加上疫苗研發有突破的消息逐步被消化，市場氣氛轉差，港股周五(13日)曾跌穿兩萬六關，展望下周仲有無新催化劑撐市？甚麼板塊會在下一波輪動中受惠？

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