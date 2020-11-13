【產經直播】大市氣氛轉淡　仲有咩催化劑？

2020年11月13日 16:10
  • 東網電視
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    美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美國人投資由中國軍方擁有或控制的公司，加上疫苗研發有突破的消息逐步被消化，市場氣氛轉差，港股周五(13日)曾跌穿兩萬六關，展望下周仲有無新催化劑撐市？甚麼板塊會在下一波輪動中受惠？
    受美國最新禁令影響的中資公司涉及31間企業，包括內地三大電訊商及基建公司。中移(00941)股價插水，跌穿50元，中國聯通(00762)及中國電信(00728)跌幅更傷，有貨及早沽？
    恒指季檢會即將在收市後公布，市場再憧憬美團(03690)「染藍」，其股價重上300元大關。市場亦認為安踏體育(02020)、李寧(02331)、比亞迪(01211)、中芯國際(00981)、阿里健康(00241)及百威亞太(01876)有機會入選。在恒指比重較低的太古A(00019)就有可能被剔出藍籌。如果如市場預料，投資者要點部署好？
    恒生科技指數續跑贏大市，周五公布業績的京東集團(09618)彈幅強勁，市傳京東旗下的京東健康已通過港交所上市聆訊。另外，騰訊業績好過預期，亦都有炒作。ATMXJ應該揀邊隻好？
    瑞聲科技(02018)第三季業績遜預期，收入跌9.8%，至45.2億元；純利4.3億元，按年跌38.1%；毛利率則為23.6%，按年跌6個百分點，市場唔收貨，股價難有炒作？吼咩位沽貨？
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