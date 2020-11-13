【市後重點睇】科網股回勇 油價偏軟
2020年11月13日 16:20
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美匯指數報92.93；港匯見7.7536；離岸人民幣(CNH)反覆處6.212；美元兌日圓報105.04；歐元企1.1814；英鎊報1.3161。金價微升至每安士1,878美元。油價向下，布油跌至43美元；紐油弱見40.46美元。道指期貨偏軟。
●恒生指數收報26,156點，跌12點或0.04%；科網股「ATMXJ」漲1.5%至逾8%。主板成交約1,514.07億元。https://bit.ly/3lxauWc
-瑞聲科技9個月純利按年倒退48%。
-傳高瓴否認擬私有化SOHO中國。
-麥格理上調騰訊目標價至846元。
●A股快報：滬綜指3300點失而復得，外資淨賣出49.4億人民幣。https://bit.ly/36uBtLH
●亞洲股市：日股跌135點，全周累飆4%。https://bit.ly/3ksQBOw
●特朗普簽署行政命令，禁國民投資31家由解放軍操控企業。
●華爾街狂人：美國大選膠着，憲制危機或拖冧美股。
●新冠肺炎：
-IMF籲各國不應過早退出支持性財政及貨幣政策。
-全球三大央行行長就經濟風險提出警告。
●中美科技戰：美國商務部暫不執行TikTok禁令。
●【超低息環境】美國第3季樓價創2013年同期最大增幅。
●中國經濟：
-企業債違約成潮，債券基金重傷...
-年關前資金缺口9000億美元，人行取向成疑...
●人行變調放鷹！7萬億元資金缺口成巨大考驗。
●渣打上調人民幣預測，明年次季料升至6.3。
●人民幣速遞：中間價跌至6.6285 兌每百港元報86.26。
●財庫局許正宇：積金局修訂今刊憲，MPF買A股比例可逾10%。https://bit.ly/36CVkbU
-積金局：MPF放寬投資A股限制有利分散風險。
●國泰航空10月載客量急挫逾98%，展望11月需求續疲弱。
●港元拆息︰1個月再跌至0.11厘，連降7日。
●中原城市領先指數按周跌0.54%。
●【股民熱話】呢期魚缸「蟹貨」當造！小心誤墮「雙輸」陷阱...https://bit.ly/36zXDwf
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