ST. GEORGE'S MANSIONS特色戶成交 公司客料付7140萬辣稅
2020年11月13日 16:28
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信和置業(00083)等合作發展的何文田嘉多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，日前以招標形式售出第1座頂層連天台特色戶。資料顯示，單位以2.38億港元登記售出，新買家以公司名義購入，須付15%從價印花稅達3,570萬元。此外，新買家亦須付樓價15%的買家印花稅，兩辣稅涉及金額達7,140萬元。據了解，上址實用面積3,330方呎，連2,933方呎天台，成交呎價71,471元，料創今年九龍區分層住宅成交價及呎價新高。
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