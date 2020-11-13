想移民？加拿大放寬移民措施　助港青成永久居民

加拿大政府周四（12日）推出多項新措施，方便香港人移居加拿大，包括加快為香港青年批出工作或學生簽證，為他們鋪路將來申請成為永久居民(見附表)。

根據新措施，加國政府會加快處理港人到加拿大讀書的申請，同時開放新的工作簽證計劃，給予合資格的香港人在當地逗留工作最多3年，鼓勵更多香港青年到加拿大升學和工作，申請人必須在過去5年完成專上教育。

至於新入境或身處加拿大的港人，只要明年起達到最低的語言及學歷要求，以及在當地有一年工作經驗，便可申請永久居留；而在當地大專院校畢業的港人，可直接申請永久居留。若成功獲批，他們可以為配偶、伴侶及子女申請到當地。

當局亦會向想離開香港的加拿大護照持有人、他們的家人、永久居民和學生等，加快相關文件處理程序。至於身在加拿大的香港居民，因臨時原因申請延期逗留，可豁免收費。

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