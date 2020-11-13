港交所委任王閩川為生物科技諮詢小組成員
2020年11月13日 16:57
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香港交易所(00388)宣布，將委任三正健康投資(3H Health Investment)合夥人兼董事總經理王閩川加入生物科技諮詢小組，初始任期2年，將就生物科技公司提供意見。
王閩川在生物醫學領域擁有超過20年的經驗，而三正健康投資專注於健康產業投資。王氏完成多個投資項目，包括石藥集團(01093)、諾誠健華(09969)等。另外，他同時於香港特別行政區創新及科技基金項目評審委員會擔任委員，就資助創新生物科技研發項目及企業為創新科技署提供意見。
生物科技諮詢小組成員的工作只屬諮詢性質，聯交所、上市委員會或證監會在只「有需要時」方會諮詢個別成員意見。小組的成員的初始任期為兩年，任期徵得雙方同意後可以延長。
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