卓佳：數碼化趨勢不會逆轉 可提升企業管治

新冠肺炎疫情加快各行各業數碼化，香港股份過戶登記處卓佳香港區行政總裁溫佩麟指，數碼化趨勢不會逆轉，在日常工作流程加入數碼化，能節省部分工作流程，提升營運效率，並有助提升企業管治，而企業管治對商業持續運作十分重要，尤其在環境不明朗的時候。

溫氏提到，公司於過去推出多個數碼化項目，透過科技技術提供技術解決方案，包括實體及虛擬混合式會議SPOT、網上董事會議平台Boardfolio、數碼行政工具eRental Portal等，期望這些數碼企業管治工能協助客戶。另外，新股手機應用程式(IPO App)亦不斷加入新元素，完善用戶體驗。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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