【中環剝花生】美國大選後 環球市場何去何從？

美國與歐洲部分國家的新冠肺炎確診人數持續高企，市場觀望情緒升溫，對美匯周五(13日)帶來支持，不過，美匯指數仍然於92的低水平上落，美匯是否會持續弱勢？誰主白宮對美元會有利？

今集《中環剝花生》邀請星展香港財資市場部(大中華)董事總經理王良享、以及信誠證券聯席董事張智威分析環球市況。

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