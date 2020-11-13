【中環剝花生】美國大選後 環球市場何去何從？
2020年11月13日 17:06
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美國大選結果未明之際，美國總統特朗普再出招，禁止國民對31家中國企業進行投資，當中包括中移動(00941)、聯通(00762)以及中電信(00728)的母公司，上市公司亦可能受到影響，消息對股市有幾大打擊？對金融市場又帶來有咩啟示？
美國與歐洲部分國家的新冠肺炎確診人數持續高企，市場觀望情緒升溫，對美匯周五(13日)帶來支持，不過，美匯指數仍然於92的低水平上落，美匯是否會持續弱勢？誰主白宮對美元會有利？
今集《中環剝花生》邀請星展香港財資市場部(大中華)董事總經理王良享、以及信誠證券聯席董事張智威分析環球市況。
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