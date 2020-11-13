美聯集團星級專家傳授置業按揭心法

【營業資訊】「做業主」向來是不少香港人的夢想，惟置業過程不易，往往需要專家協助。美聯物業以「先了解、後投資」為理念，冠名贊助ViuTV全新置業真人Show《你想做業主》，由集團多位專家，包括美聯物業董事張子存、高級區域營業董事方富義以及經絡按揭轉介首席副總裁曹德明，每集為年輕情侶提供專業分析，傳授上車及按揭投資心法。

今次是美聯物業繼城中熱話的《我要做業主》之後，再次冠名贊助電視節目。全新的《你想做業主》將一連三集，追蹤3對有不同置業目標的年輕情侶，如何跨過難關圓夢。該集團一眾星級樓市及按揭專家，將於節目中針對每個個案，分享專業見解，為有意置業的人士帶來啟示。節目將由11月14日起，一連3個星期六的晚上10時45分在99台ViuTV播出。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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