中國南方航空10月客運運力跌近兩成
2020年11月13日 17:26
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（中新社圖片）
中國南方航空股份(01055)公布，10月客運運力投入按年下降19.07%，其中國內按年上升11.6%，地區和國際分別按年下降88.59%和89.95%；旅客周轉量按年下降25.59%，其中，國內按年上升2.57%、地區和國際分別按年下降94.81%和93.15%；客座率為76.45%，按年下降6.7個百分點，其中國內、地區、國際分別按年下降6.81、36.01、25.98個百分點。
貨運方面，10月貨運運力投入按年上升4.51%；貨郵周轉量按年上升1.61%；貨郵載運率為46.8%，按年下降1.34個百分點。
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