羅琪茵斥資1301萬增持思捷 持股升至24.05%
2020年11月13日 17:41
東網電視更多新聞短片
維他奶家族後人，資深投資者莊友堅妻子羅琪茵再度出手增持思捷環球(00330)。聯交所披露權益顯示，她於11月11和12日分別以平均價0.85和0.86港元，購入合共1,521.34萬股思捷，總斥資1,301.46萬元。她於公司的好倉由23.24%增至24.05%。
她今年7月時曾多度出手買入，並超越基金股東Marathon Asset Management，以及創辦人邢李㷧3名女兒邢嘉倩、邢愛林及邢言愛旗下的Total Market Limited，成為思捷最大股東。
另外，碧桂園(02007)大股東兼聯席主席楊惠妍於11月10日，斥資2.61億元，購入碧桂園2,368.7萬股，每股平均價11.0347元，令她的股權增加0.01個百分點至58.57%。
--------------------------
本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020