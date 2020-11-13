香港數字資產交易所：區塊鏈及資產通證化能改革市場

香港數字資產交易所(HKbitEX)首席發展官史琳(Lin Shi)出席卓佳企業管理座談會時提到，相信區塊鏈(Blockchain)及資產通證化(Tokenize)能改革市場，並更有潛力發展新股市場。

史琳指，數碼資產為新型資產，而通證化能將從前難以交易的產品，如紅酒、藝術品等，轉化成流動性更強的資產。另外，由於區塊鏈技術不能簒改的特性，存放在鏈中的信息可隨時可得，具高透明度，信息可信性更高。

她又預告，該所明年將有第一個證券型代幣發行(STO)項目，目前進展良好，惟未有透露相關資產、具體時間表等詳情。

不過，同場的香港交易所創新實驗室聯席主管裴璐加(Lukas Petrikas)則指出，市場對數碼資產有3個迷思(myth)，包括增加資產流動性、信息更可信，以及高效率。港交所目前有逾2,000間上市，惟僅約400隻股份作頻繁交易，認為資產通證化不代表交易增加。另外，傳統市場中的信息披露高度標準化，若市場有充足的透明度，區塊鏈某些好處則變得不明顯。

他坦言，區塊鏈是有潛力應用於市場，並挑戰中心化市場，港交所亦視此技術為競爭對手，但相信虛擬資產要現實結算交收，或要以原始的方式進行，效率反而未必能像現時的金融市場般高。

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