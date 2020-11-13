融資成本更便宜！1個月銀行拆息或跌至0.1厘

1個月銀行同業拆息(HIBOR)連跌7個交易日至0.11厘，並創逾9年半新低。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，環球低息下各國或將維持寬鬆的貨幣政策，令資金持續流入香港銀行體系，預料短期內銀行體系結餘或由現時的4,575億元，增至5,200億元，1個月拆息亦有機會挑戰0.1厘。

曹氏指，拆息持續回落，對樓市有穩定作用，惟政府在資金過剩的情況下，不排除會推出相應逆周期措施，以管控香港銀行體系風險。

他指，在資金成本相對穩定下，現時不少銀行開始爭取明年第1季按揭業務，銀行有機會將新造H按計劃調低至H+1.3厘，或現金回贈調高至1%。不過，他提醒，在疫情及大市不確定情況持續下，建議置業人士在考慮置業前亦要先做足風險管理及預算。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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