【全球攬炒】歐央行警告：今次衰退非一般　很多人停止搵工

外國傳媒報道，疫情重創全球經濟，歐洲央行理事會成員Isabel Schnabel強調，因疫情引起的經濟危機與以往衰退大不相同，主因是服務業幾乎已停頓，而且有很多人在失業後，並沒有持續尋找工作。

最新數據顯示，9月份歐元區的失業率升至8.3%，惟未達到2013年的12%。歐洲央行行長拉加德提到，有一大群人在春季失業且不再找工作，約有320萬人被列為「困頓」人口，而這群人未被列入為失業人口，因此也未算入在該地區的正式失業統計數據中。

此外，Schnabel表示，「保就業」計劃阻止了失業人數大量增加，但同時有些人實際上停止工作，卻沒有被算作失業者。

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