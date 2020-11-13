中美金融戰：聯通正審視特朗普行政命令的潛在後果

公司估計該行政命令將對公司的股票和美國存託證券的交易價格產生影響，正在審視該行政命令的潛在後果，包括任何進一步的實施細則，以便更全面地理解其對集團的影響。

公司還在研究考慮採取適當的措施，以保護公司及投資者的合法權利，將適時發布進一步的公告。

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