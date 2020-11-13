雅居樂斥22億人幣購昆明3幅商住地

地皮位於昆明市官渡區巫家壩片區，為昆明市中心地帶。管理層表示，巫家壩片區為未來昆明市的「新中心」，亦是「一帶一路」的重要戰略發展位置，連結南亞、東南亞等前沿地區，未來規劃前景良好。

管理層又指，集團於2019年進駐昆明市，並先後開發昆明錦麟峰薈及昆明雅居樂雲和中心，相信是次所購地塊將能與其他項目產生協同效應，進一步鞏固集團於雲南區域的業務發展，未來將繼續以審慎而積極的態度尋求發展機遇。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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