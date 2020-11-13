移居英國？港人熱愛曼徹斯特　600萬可擁有House

外國傳媒報道，對於大多數香港居民來說，擁有一間帶後院的三居室房子(即有花園、車位、住所)是一種不切實際的空想，但對於Maggie Poon來說，這很快就會成為現實，儘管房子座落在英國的曼徹斯特。

在決定與家人移民之後，她最近出價約60萬英鎊(約600萬港元)在英國北部這個城市購買了這種房子。對於曼徹斯特來說，這種價位屬於高端，但在香港市場上，這種類型且又差不多大小的房子最便宜也要一倍以上。

Poon說，自己從沒想過可以擁有一個「前院」可以蒔花弄草，一個可以讓孩子們玩耍的後院，以及方便的停車位。她在等待交易完成之際先行租房，她說，在香港只有價值數以百萬計美元的豪宅才能提供這些條件。

她並不孤單。英國政府向約300萬名香港居民提供居留許可的決定，一舉創造了龐大的潛在新買家。購置稅減免政策旨在恢復受疫情嚴重打擊的經濟，也增加了英國今年的吸引力。

據SohoApp.com國際房地產副總裁Eli McGeever稱，過去6個月中，香港有42%的海外房地產展覽都以英國為主題。他說，曼徹斯特已經變得如此受歡迎，現在在英國房地產展覽中幾乎搶佔1/3的焦點。

倫敦是香港有錢人在英國置產的傳統目的地。但隨着購屋族群轉向中產階級，倫敦不再自動成為首選。

以Poon的預算，她覺得在曼徹斯特買房是顯而易見的選擇。她在曼徹斯特擁有了一個不小的房子，地段也不錯，又靠近一流學校，但在樓價是北部兩倍以上的英國首都，她會負擔得很吃力。

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