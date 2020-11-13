【恒指季檢】美團、百威、安踏染藍 太古被踢出局
2020年11月13日 18:35
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恒生指數有限公司宣布指數檢討結果，所有變動將於2020年12月7日(星期⼀)起⽣效。
公司預期於2021年2月公布下次諮詢結果。
國指成分股方面，數目維持50隻，加入阿里健康(00241)、中國海外發展(00688)、中芯國際(00981)、中國恒大(03333)、中國飛鶴(06186)、海底撈國際(06862)、京東集團(09618)及網易(09999)；剔除中國旺旺(00151)、復星國際(00656)、中國電信(00728)、中國太平保險(00966)、中信銀行(00998)、中國神華(01088)、民生銀行(01988)、萬科企業(02202)及中國財險(02328)。
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