【恒指季檢】美團、百威、安踏染藍 太古被踢出局

恒生指數有限公司宣布指數檢討結果，所有變動將於2020年12月7日(星期⼀)起⽣效。

公司預期於2021年2月公布下次諮詢結果。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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