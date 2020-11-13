山頂文輝道豪宅地下月截標　市場估值逾106億元

地政總署周五(13日)公布，將於11月20日公開招標出售在2020至2021年度賣地計劃內的山頂文輝道第2、4、6及8號地皮，截標日期為12月18日。會德豐地產常務董事黃光耀表示，對該地皮有興趣研究。

該幅地皮為鄉郊建屋地段第1211號，地盤面積約134,886方呎，指定作私人住宅用途。最低及最高可建樓面面積分別約155,607及約259,342方呎。綜合市場預期，每方呎樓面地價約3萬至4.1萬元，估值約77.8億至約106.33億元。文輝道地皮分拆兩幅出售，是次先推其中一幅。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020