證監會擬對投行推出新準則　涉股票及債券發行

外媒引述消息報道，香港證監會計劃針對從事股票和債券發行業務的投資銀行推出新準則，其中將包括關於如何向客戶收費的框架，另亦考慮調整向基礎投資者分配股票的規則，並已要求銀行周五(13日)前就交易過程的幾個方面提供反饋。證監會對此不予置評。

報道指，監管當局希望設立一個恰當的框架，確定投行如何、何時收取管理股票和債券發行的費用，以及費用該如何計算。銀行獲得的報酬可取決於各種績效措施，包括一家公司的股票上市後交易情況如何。

報道又提到，證監會亦在考慮是否應較早敲定承銷團，以限制未參與交易的銀行向投資者推銷股票以試圖謀得一個席位。

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