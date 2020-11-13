中美金融戰：特朗普最後瘋狂 專家建議可趁低吸

美國總統特朗普連任失敗，任期僅剩兩個多月，卻選擇繼續向中國「開火」，制裁31間涉及航天、造船、建築及電信科技行業的中資企業，涉事的香港上市公司亦至少有29間，相關股份周五(13日)普遍見沽壓。現時投資者應該如何部署？

大華繼顯執行董事梁偉源認為，市場要有心理準備，特朗普將有很多招數針對中國，屆時市場將較為波動。惟因美方實施限制需時，料實際的影響有限，僅對市場造成短暫衝擊。至於過去美國多次以網絡安全為由制裁中資科企，料相關企業較高危，但他認為美方的制裁反而製造買入機會，手上可以「留定子彈」。

交銀國際研究部主管首席策略師洪灝表示，行政命令很容易取消，認為今次的制裁不是太大的問題。他指，對於市場情緒及股價當然有影響，但他將特朗普「非理性」的行為視為買入機會，可採取「大跌大買，細跌細買」策略。

豐盛金融資產管理部董事黃國英認為，特朗普任期僅剩兩個月，權力理應處於真空狀態，目前毋須太擔心美國制裁，但要留意拜登上任後的取態。他建議，在中美角力的背景下，組合內應分散投資其他市場，不宜一面倒投資中資股。

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