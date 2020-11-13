內企堪憂！華晨汽車集團被申請破產

外國傳媒報道，德國豪華汽車製造商寶馬(BMW)的中國合資夥伴華晨汽車集團，已被一家中國東北的汽車衝壓模具製造商申請破產。華晨集團為中國遼寧省的國有汽車巨企，深陷債務危機，負債已逾1,200億元人民幣。

華晨集團此前出現債券違約，未能如期兌付10月23日到期的10億元人民幣私募公司債「17華汽05」，該集團在交易所發行的存續公司債都已停止交易。

中國企業破產重整案件資訊網周五(13日)公布，格致汽車科技股份有限公司向遼寧省瀋陽市中級人民法院申請對華晨汽車集團控股有限公司重整，案件編號(2020)遼01破申27號。不過，該網站並未進一步披露詳情。

格致汽車2015年12月在吉林省東遼縣成立，註冊資本9,500萬元人民幣，公司經營範圍包括汽車模具、檢具、夾具的設計、開發等。

華晨集團由遼寧省國資委及遼寧省社保基金會分別持股80%及20%，目前擁有1,900億元人民幣總資產，負債總額則達1,227億元人民幣，且3年內有近180億元人民幣債券到期。

華晨的債務危機今年7月開始浮面，中國本地兩家信評機構大公國際、東方金誠8月下旬開始將華晨債券列入觀察名單，9月下旬信用評級開始被下調，10月下旬信評已被降了4級，從AAA降至A+。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020