恒指成分股增至52隻！陳政深：太古受累國泰 看好美團
2020年11月13日 19:07
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艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，恒生指數成分股由傳統50隻增至52隻，算是一個突破，他認為，納入更多的股份，對市場的代表性愈好。他又指，本次恒指季檢納入和剔出的股份合理，都以市值和交投資量作為指標。
其中，太古A(00019)被剔出恒指，他認為，一來公司被子公司國泰航空(00293)表現拖累，二來，像太古這類綜合企業，很多時都在股價上未能反映真實價值，故進一步拖低投資者的意欲，令太古的交投量愈來愈少，導致今次被剔出。
至於太熱門進入恒指的美團(03690)，陳指，由於貨源歸邊，再上升的機會大，但相對基本因素是否值得每股逾300元，他會有保留。另外，安踏體育(02020)則可望受惠於內地疫情緩和，人們報復性消費，股價有望繼續增長。
另一隻百威亞太(01876)，他相信主要因為市值大、多基金股東持貨、股份流通量高而獲納入恒指，但未來股價表現相信會遜於新經濟股。
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