信星集團料6個月虧轉盈

不過，上述被以下各項部分抵銷。集團於香港及中國內地其他地區的其他投資物業重估的公平值虧損；就於柬埔寨運營的虧損附屬公司的計劃停產而對若干資產項目計提減值虧損撥備。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020