金管局推公眾教育網劇《STEPS》　冀吸年輕人入局

香港金融管理局於周五(13日)推出一連6集的公眾教育網劇《STEPS》，冀大眾透過此網劇深入淺出地了解金管局的主要職能及角色，並提高年輕一代加入金管局工作的興趣。網劇於周五發放首兩集，其餘集數將會在未來兩星期陸續推出。

話說這套叫《STEPS》的網劇，內容關於一位在金管局工作的年青人，在初入職時處處碰壁，後來經上司的栽培及指導、同事的協助以及個人的努力下，逐漸成長為一名專業的行政人員。當中第一、二集名為《銀紙考驗》及《當女神轉身》，不知道當中是否真人真事改編呢！

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