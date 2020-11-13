【一手盤攻略】青山灣瑧譽　低密度臨海豪宅新貴

青山灣一帶環境清幽，而且毗鄰舊咖啡灣海灘及黃金泳灘，眺望一望無際的海景，令人頓覺心曠神怡。加上新界西未來將會陸續有大型基建落成，帶動附近樓價水漲船高。其中由保利置業集團（00119）打造的瑧譽坐落於舊咖啡灣泳灘旁，坐擁無敵海景。

瑧譽全盤共涉及41伙，包括22幢洋房及19間居室，其中22幢洋房又細分為12幢尊享獨立門牌的獨立屋 ，以及10幢為聯排洋房。項目主打大單位，洋房大部分採5套房間隔，實用面積由4153至9158方呎，而15號洋房為全盤最大單位，四層設計採7套房間隔，實用面積達到9158方呎，極具大宅風範。至於居室間隔介乎開放式至1房，實用面積由470至650方呎，據項目公契顯示，居室需配相應洋房一併出售。

瑧譽地皮前身為哥頓軍營，承載著歷史價值，加上項目周邊將有多項大型基建即將落成，例如全長約9公里的屯門至赤鱲角連接路落成後，前往機場的行車時間料大大縮減；另外，大型綜合發展項目SKYCITY航天城，雲集商務、零售、餐飲及娛樂設施於一身，預計最快 2023年至2027年分階段啟用，屆時這個全新大型新地標，將帶動區內投資潛力更上一層樓。想知道更多項目資訊，立刻收看影片！

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