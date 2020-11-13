中美金融戰：中國電信料股價會受影響

公司正在審閱該行政命令對本集團的影響，初步估計該行政命令可能會對公司的股份和美國存託股份的交易價格產生影響。公司將密切跟蹤行政命令(包括任何進一步的實施指引)的進展，未来將根據上市規則及適用法律適時另行發出公告。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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