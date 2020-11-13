中美金融戰：中國電信料股價會受影響
2020年11月13日 19:37
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（中新社圖片）
中國電信(00728)公布，注意到股價及成交量周五(13日)出現不尋常波動，亦注意到美國總統於11月12日頒布了一項行政命令，以禁止任何美國人士對行政命令中所定義的若干中國公司(其中包括公司的最終控股公司中國電信集團有限公司)的公開交易證券、該等證券的任何衍生證券、或旨在為該等證券提供投資機會的證券進行任何交易。有關禁令將於美國東部標準時間2021年1月11日上午9點30分開始生效，並受限於某些出售及其他豁免。
公司正在審閱該行政命令對本集團的影響，初步估計該行政命令可能會對公司的股份和美國存託股份的交易價格產生影響。公司將密切跟蹤行政命令(包括任何進一步的實施指引)的進展，未来將根據上市規則及適用法律適時另行發出公告。
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