瑞聲：冀毛利率提升至30%以上　適時分拆誠瑞光學

她表示，未來期望可提供鏡頭、模組、傳動算法一體化的解決方案，打造在光學領域的競爭優勢。集團目前已有10條鏡頭生產線，塑膠鏡頭的出貨量亦持續提升，9月出貨量已達5,200萬件，料年底塑膠鏡頭產能達每月8,000至8,500萬隻，明年極限產能再增至1.1億至1.2億隻。她續指，晶圓級(WLG)玻塑混合鏡頭現時有已確定的項目，在明年上半年可量產出貨，相信該鏡頭對明年的盈利貢獻很大。

至於聲學業務方面，集團投資者關係經理謝慧中指，第3季的業績亦較第2季改善，明年公司將推出的小體積「小腔體揚聲器模組」，可應用於輕薄的智能手機，預計明年可量產出貨，現時客戶反饋積極，料明年該產品在聲學業務的出貨佔比會大大提升。而該模組主要是針對低至中端的產品，以標準化代替訂製，以降低成本，但中高端產品仍會為客戶訂製。

郭丹則指，一直有與客戶就車載聲學業務溝通，但由於車載聲學業務認證流程比智能手機長，因此推出這項業務的實際時間仍未確定。

至於集團旗下的誠瑞光學早前引入多名戰略投資者，郭丹稱，在兩輪融資後，誠瑞光學的估值約為179億元人民幣，公司會在合適時間分拆誠瑞光學獨立上市，需視乎市場發展狀況、環境而定。被問及集團有否回購股份的計劃，董事總經理莫祖權表示，集團現時沒有回購政策，集團現有資源將會適當分配。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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