【靚盤快遞】青山灣豪宅新盤享盡海天一色

屯門掃管笏及青山灣一帶的豪宅，向來以臨海休閒生活見稱，區內長長的海岸線風光明媚、難怪是香港傳統富豪和廠家擇居的地方。近年來，區內發展蓬勃，多達十數個新盤相繼興建及落成，而交通基建項目更一個接一個，成為香港西部經濟走廊的重鎮。

由保利置業發展的屯門青山灣全新臨海屋苑瑧譽，就正正坐落這個既有度假風情，又具發展潛力的社區，項目提供22幢洋房，其中12座屬獨立門牌的洋房，其餘10座為聯排洋房，實用面積由4,153至5,246方呎，其中15號洋房則為七房七套設計，實用面積為9,158方呎。

樓盤雖然被大量綠化地帶及海灘包圍，但生活配套一點都不「隔涉」，只要步行5至15分鐘，便去到黃金海岸及三聖村商場，那裏餐廳、超市、便利店、街市、甚至海鮮街都一應俱全。至於交通方面，附近更有多條來往港九新界的巴士及小巴路線外，預計屯門至赤鱲角連接路，及屯門西繞道將會相繼落成，屆時往來內地及機場便更加快捷。想了解更多，立即睇片啦！

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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